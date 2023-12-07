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Мельниченко сообщил о завершении строительства центра активного долголетия

10:08 | 07.12.2023 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о завершении строительства центра активного долголетия.

Мельниченко сообщил о завершении строительства центра активного долголетия

Фото: T.me/omelnichenko

«С гордостью сообщаю об успешном завершении строительства нового корпуса пензенского дома ветеранов — центра активного долголетия. Это совершенно новый проект стационарной организации социального обслуживания. Для жителей центра были созданы все необходимые условия, чтобы они могли поддерживать свою физическую и творческую активность. Это место, где пожилые люди могут проводить время с пользой для себя, развиваться и радоваться жизни», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 6 декабря.

«Мы ценим и уважаем наше старшее поколение, и поэтому будем продолжать работать над созданием условий, которые позволят им оставаться активными и счастливыми. Забота о тех, кто вырастил нас, кто отдал нам все — приоритет для любого пензенца. Модернизация центра — это лишь один из шагов в этом направлении, за которым последуют и другие. Уверен, что наши уважаемые пожилые люди сами оценят новый объект по достоинству!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

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