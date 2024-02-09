Игорь Комаров и Олег Мельниченко обсудили социально-экономическое развитие Пензенской области Экономика

Пенза, 9 февраля 2024. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудили социально-экономическое развитие региона.

Фото: Pnzreg.ru

Как было отмечено в ходе встречи, состоявшейся в облправительстве 8 февраля, по итогам 2023 года Пензенская область вошла в число десяти субъектов РФ с высоким индексом промпроизводства (114,1%), заняв второе место среди регионов ПФО. Дополнительно создано 1,6 тыс. рабочих мест.

Высоких результатов добился агропромышленный комплекс. По производству мяса птицы регион входит в пятерку лидеров в России и занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Производство продуктов питания в 2023 году увеличилось на 8%, экспорт продукции АПК — на 55%. Пензенские продукты экспортируются в 50 стран мира.

Развивается малый и средний бизнес. Его вклад в валовой региональный продукт составляет более 33%. По этому показателю Пензенская область лидирует в ПФО и входит в пятерку лучших в РФ.

По обеспеченности населения жильем регион также занимает в округе первое место и девятое — России. В 2023 году введено в эксплуатацию около 939 тыс. кв. метров жилья.

По итогам прошлого года отремонтировано, построено и реконструировано более 500 км автодорог. На три года раньше запланированного срока построена транспортная развязка на южном въезде в Пензу.

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«Это достойные показатели, регион демонстрирует рост во многих сферах», — констатировал Игорь Комаров.

«Поддержка президента, государственные программы, а в особенности инициированные главой государства национальные проекты, оказывают колоссальное влияние на развитие Пензенской области. В рамках нацпроектов и государственных программ мы строим социально значимые объекты в образовании, здравоохранении, культуре, социальной сфере», — отметил Олег Мельниченко.

Построен и введен в эксплуатацию центр активного долголетия, открыто четыре новые школы, в том числе самая большая в ПФО в микрорайоне «Город Спутник», 69 фельдшерско-акушерских пунктов в районах области, а также первая в России модульная участковая больница в селе Чаадаевка Городищенского района, сообщает пресс-служба облправительства.