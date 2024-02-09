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Олег Мельниченко принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Пензенской области

17:58 | 09.02.2024 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры региона, на котором были подведены итоги работы за 2023 год и рассмотрены меры по укреплению законности и правопорядка.

Олег Мельниченко принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Руководитель субъекта федерации поблагодарил сотрудников прокуратуры за добросовестный подход к исполнению профессиональных обязанностей и отметил результативность совместной работы органов власти и правоохранительных органов региона в сфере защиты интересов государства и конституционных прав граждан.

«Защищены права участников специальной военной операции и членов их семей, это одна из главных задач, которая ставилась президентом РФ. В прошлом году с помощью прокуратуры удалось вернуть в областную собственность санаторий «Тарханы». У бойцов появилась база для лечения и реабилитации», — сказал Олег Мельниченко.

«На 32% у нас сократилась очередь на обеспечение жильем детей-сирот. В этом году накопленная за прошлые годы очередность будет полностью ликвидирована, для меня это дело принципа», — подчеркнул он.

Одним из важных показателей минувшего года губернатор назвал снижение уровня детской преступности.

«Это означает, что в регионе выстраивается профилактическая работа, обеспечивается дополнительная занятость ребят. Дают свои результаты программы по созданию спортивных объектов, ремонту и оснащению сельских домов культуры. Считаю, что и в дальнейшем необходимо объединять правовые и управленческие решения по выявлению и предотвращению угроз несовершеннолетним», — сказал Олег Мельниченко.

В числе приоритетов он также обозначил подготовку к предстоящим выборам президента России.

«Как никогда важно провести выборы четко и организованно, ответственно подойти к процессу голосования. Здесь мы тоже будем вести совместную работу», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

В ходе мероприятия были подведены итоги конкурса на звание лучших по профессии. Отмечена работа прокуратур Пензенского, Городищенского и Шемышейского районов.

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