В Пензенской области выявлены нарушения законодательства при организации питания в детсадах Общество

Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области в ходе надзорных мероприятий выявили нарушения законодательства при организации питания в детских садах.

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«Так, каменский межрайонный прокурор установил, что фактическое меню в МБДОУ «Детский сад №2 города Каменки» не соответствует утвержденному примерному меню, на складе учреждения хранятся овощи с признаками порчи, в отношении некоторых видов используемой для детского питания продукции отсутствуют документы, подтверждающие ее соответствие карантинным фитосанитарным требованиям», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, проверка прокуратуры Сердобского района показала, что дошкольная группа филиала школы имени А.В. Каляпина села Пригородного «Средняя школа села Куракино» не зарегистрирована в федеральной государственной информационной системе в сфере оборота товаров, подлежащих централизованному ветеринарному и фитосанитарному контролю, в связи с чем отсутствует возможность отслеживания происхождения и качества животноводческой продукции, используемой для приготовления питания для воспитанников дошкольного учреждения.

«Кроме того, в указанном учреждении не обеспечивался соответствующий питьевой режим детей — отсутствовали емкости с кипяченой водой», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова сообщила, что занижение массы выхода блюд выявлены при организации питания в детских садах №1 и №3 рабочего поселка Шемышейка

«В одном из детских садов Башмаковского района в нарушение требований к организации питания на полдник детям выдали конфеты, в состав которых входит пальмовое масло», — сказала она.

Старший помощник прокурора региона подчеркнула, что по всем нарушениям приняты необходимые меры реагирования, инициировано привлечение должностных лиц к установленной законом ответственности.

«Надзорные мероприятия продолжаются», — отметила Светлана Артамонова.