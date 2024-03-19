В зоопарке Пензы умерла тигрица Констанция Общество

Пенза, 19 марта 2024. PenzaNews. Тигрица Констанция умерла в зоопарке Пензы в возрасте 18 лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале учреждения.

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«Друзья, с прискорбием сообщаем, что не стало нашей любимицы — тигрицы Констанции. В почтенном возрасте — 18 лет — грациозная красавица ушла от нас на радугу, в пересчете на человеческий возраст ей было 120 лет. Причина [смерти] — физиологическая старость», — сказано в тексте.

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«Мы будем всегда помнить, как приходилось с нетерпением ждать, когда же она выйдет к нам, чтобы восхититься ее красотой. Как она заботилась о своих тигрятах, учила их скрытности и осторожности, но непослушные малыши назло маме резвились на глазах у посетителей. Скрытная и кроткая, но очень строптивая и непокорная, на протяжении всей своей жизни она показывала нам свой породистый тигриный нрав», — добавляется в нем.

В сообщении добавляется, что за свою долгую жизни Констанция родила 10 здоровых тигрят, которые были переданы в разные зоопарки мира, а последняя из ее дочерей осталась в пензенском зоопарке.

«Констанция навсегда останется в наших сердцах», — подчеркивается в тексте.