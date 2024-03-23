В Пензу из Белгородской области прибыли более 800 школьников и сопровождающих их педагогов Общество

Пенза, 23 марта 2024. PenzaNews. Железнодорожный состав из 16 вагонов с более чем 800 школьниками и сопровождающими их педагогами прибыл из Белгородской области на станцию Пенза-I рано утром в субботу, 23 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, они размещены в санаториях, спорткомплексах и лагерях отдыха.

Безопасность в пунктах временного размещения обеспечивается при участии сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии по Пензенской области.

Среди прибывших — 133 юных спортсмена, часть из которых в январе уже проходили сборы на базе дворцов спорта «Буртасы» и «Олимпийский».

Накануне губернатор Олег Мельниченко сообщил, что первоначально было запланировано, что дети из Белгородской области пробудут на пензенской земле 21 день.

«Дальше будем исходить из оперативной обстановки в Белгородской области и пожеланий родителей школьников», — отметил глава региона.