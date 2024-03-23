16:08:01 Суббота, 23 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензу из Белгородской области прибыли более 800 школьников и сопровождающих их педагогов

10:33 | 23.03.2024 | Общество

Печать

Пенза, 23 марта 2024. PenzaNews. Железнодорожный состав из 16 вагонов с более чем 800 школьниками и сопровождающими их педагогами прибыл из Белгородской области на станцию Пенза-I рано утром в субботу, 23 марта.

В Пензу из Белгородской области прибыли более 800 школьников и сопровождающих их педагогов

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, они размещены в санаториях, спорткомплексах и лагерях отдыха.

Безопасность в пунктах временного размещения обеспечивается при участии сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии по Пензенской области.

Среди прибывших — 133 юных спортсмена, часть из которых в январе уже проходили сборы на базе дворцов спорта «Буртасы» и «Олимпийский».

Накануне губернатор Олег Мельниченко сообщил, что первоначально было запланировано, что дети из Белгородской области пробудут на пензенской земле 21 день.

«Дальше будем исходить из оперативной обстановки в Белгородской области и пожеланий родителей школьников», — отметил глава региона.

Читайте также
Михаил Демин назначен главным редактором «Пензенской правды» В Наровчатском районе выявлена незаконная рубка сухостойных деревьев
Александр Лейзенберг провел личный прием жителей Лунинского района Уголовное дело возбуждено против жителя Каменского района, который незаконно хранил дома порох
«Ростелеком» построил оптическую сеть в Золотаревке Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании памятника «Проводы» в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама