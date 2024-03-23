Олег Мельниченко поручил провести проверки антитеррористической защищенности социально значимых объектов Общество

Пенза, 23 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил провести проверки антитеррористической защищенности социально значимых объектов.

Фото: Pnzreg.ru

«Вчера в подмосковном «Крокус сити холле» произошел террористический акт. На территории региона введен режим базовой готовности, объявленный указом президента РФ. Вчера мной подписан указ об отмене всех массовых мероприятий с 23 по 25 марта 2024 года. Дальше будем смотреть по ситуации», — сказал он в ходе заседания оперативного штаба, которое состоялось в правительстве Пензенской области в субботу, 23 марта.

Глава региона дал поручение усилить охрану и меры безопасности на объектах с массовым пребыванием людей — в первую очередь на вокзалах и в аэропорту.

«В целях обеспечения безопасности на территории региона считаю также необходимым провести внеплановые проверки антитеррористической защищенности и пожарной безопасности торговых центров, кинотеатров, концертных залов, образовательных организаций. По результатам потребовать незамедлительного устранения выявленных недостатков», — сказал Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, органам местного самоуправления совместно с министерством ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области поручено проверить доступ в многоквартирные дома и незамедлительно устранить выявленные нарушения.

Руководителям торговых центров рекомендовано особенно тщательно следить за исполнением мер безопасности.

К дежурствам в общественных местах будут привлечены члены отряда содействия полиции «Тигр».

Также в регионе будет активизирована работа всех служб экстренного реагирования.