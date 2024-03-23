В Пензе организовали мемориал жертвам теракта в «Крокус сити холле» Общество

Пенза, 23 марта 2024. PenzaNews. Мемориал жертвам теракта в подмосковном «Крокус сити холле» организован у входа в дом молодежи в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства Пензенской области.

Фото: T.me/penzregru

«В Пензе у дома молодежи открылся мемориал памяти жертв теракта в «Крокус сити холле» в Красногорске, который произошел 22 марта 2024 года. Неравнодушные пензенцы приносят цветы, свечи и мягкие игрушки», — сказано в тексте.

Губернатор Олег Мельниченко подписал указ об отмене всех массовых мероприятий в регионе с 23 по 25 марта 2024 года.

Кроме того, он поручил усилить меры безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, а также провести проверки антитеррористической защищенности социально значимых объектов.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт.

По последним данным СКР, погибли 115 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России, пострадали 147 человек.

Задержаны 11 причастных к совершению теракта, в том числе четверо непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.

Президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что, по предварительным данным, с украинской стороны готовилось «окно» для перехода границы исполнителями теракта. Он пообещал установить и покарать всех, кто стоит за атакой на «Крокус сити холл», и объявил 24 марта днем общенационального траура.