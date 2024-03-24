Работы по капремонту школы №220 в Заречном за сентябрь–декабрь приняли до их выполнения, возбуждено уголовное дело Общество

Пенза, 24 марта 2024. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Заречного Пензенской области» осуществило приемку работ по капремонту здания школы №220 за сентябрь–декабрь 2023 года до их выполнения, по данному факту возбуждено уголовное дело. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

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«В ходе прокурорской проверки [...] установлено что заказчик – МКУ «Управление капитального строительства города Заречного [Пензенской области]» подписал акты о приемке выполненных работ за сентябрь–декабрь 2023 года и документы на оплату услуг подрядчика без фактического выполнения части этих ремонтных работ. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». В настоящее время уголовное дело возбуждено, его расследование находится на контроле прокуратуры города», — сказано в тексте.

В нем напоминается также, что в 2023 году прокуратура дважды объявляла предостережения заказчику, поскольку объем фактически выполненных работ свидетельствовал об отставании от графика.

«В связи с тем, что работы к установленному контрактом сроку подрядчиком завершены не были, прокуратура города 25 января 2024 года внесла представление генеральному директору ООО «РегионСтрой» и возбудила в его отношении дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, изменения контракта». Представление прокуратуры было удовлетворено. Руководитель подрядной организации оштрафован на 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в настоящее время капитальный ремонт здания школы закончен.

«Учебный процесс планируется возобновить с 1 апреля 2024 года», — уточняется в тексте.