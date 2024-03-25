12:16:39 Понедельник, 25 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в ходе массовых проверок задержаны 40 нетрезвых водителей

09:37 | 25.03.2024 | Общество

Печать

Пенза, 25 марта 2024. PenzaNews. 40 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 22 по 24 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в ходе массовых проверок задержаны 40 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Пензенской области проводились мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе проведения мероприятий за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержаны 40 водителей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Читайте также
В Сердобском районе возбуждено дело против молодого человека, который сжег документы сожительницы Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке дивана и холодильника
Жительница Заречного лишилась денег при продаже платья Житель Пензенского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Михаил Демин назначен главным редактором «Пензенской правды» В Наровчатском районе выявлена незаконная рубка сухостойных деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама