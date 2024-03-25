В Пензенской области в ходе массовых проверок задержаны 40 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 25 марта 2024. PenzaNews. 40 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 22 по 24 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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«Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Пензенской области проводились мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе проведения мероприятий за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержаны 40 водителей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.