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Владимир Фомин назначен на должность уполномоченного по правам человека в Пензенской области

17:14 | 29.03.2024 | Общество

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Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 16-й очередной сессии поддержали кандидатуру Владимира Фомина на должность уполномоченного по правам человека в регионе.

Владимир Фомин назначен на должность уполномоченного по правам человека в Пензенской области

Фото: Zspo.ru

Срок его полномочий составит пять лет.

После голосования Владимир Фомин принес присягу. Он поклялся защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять обязанности и руководствоваться законом, справедливостью и голосом совести, сообщается на сайте регионального парламента.

С февраля 2014 года пост омбудсмена в Пензенской области занимала Елена Рогова. В марте 2019 года срок ее полномочий был продлен на пять лет.

Фомин Владимир Владимирович родился в 1981 году.

В 2003 году с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности России.

С 2003 по 2007 годы работал в органах прокуратуры — старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Пензы, Заречного, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы.

В 2004 году был признан лучшим следователем органов прокуратуры Пензенской области.

С 2007 года — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления при прокуратуре РФ по Пензенской области.

С 2011 года — руководитель отдела процессуального контроля СУ СКР по Пензенской области.

В апреле 2013 года назначен заместителем руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

С 30 сентября 2019 года — первый замглавы СУ СКР по Приморскому краю, через год — в сентябре 2020-го — возглавил следственное управление.

Награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За верность служебному долгу», «За усердие в службе».

Занесен на доску почета Следственного комитета России.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей Владимиру Фомину трижды присваивалось внеочередное специальное звание.

Заслуженный юрист Пензенской области (2019).

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