16:58:10 Вторник, 16 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко находится с рабочей поездкой в Запорожской области

13:56 | 16.04.2024 | Общество

Печать

Пенза, 16 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко находится с рабочей поездкой в Запорожской области.

Олег Мельниченко находится с рабочей поездкой в Запорожской области

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона посетил город Пологи, где вместе с первым заместителем председателя правительства Пензенской области Виктором Кувайцевым возложил цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны.

Память защитников Родины они почтили минутой молчания.

Виктор Кувайцев, который возглавляет находящуюся в Запорожской области делегацию пензенских специалистов, доложил Олегу Мельниченко о ходе восстановительных работ в Пологах: отремонтировано четыре линии водопровода на улицах Ленина, Ломоносова, Фрунзе и Артема, на очереди — ремонт трех канализационно-насосных станций.

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко также провел рабочую встречу с главой администрации Пологовского муниципального округа Запорожской области Алексеем Салминым, в ходе которой обсуждались дальнейшие планы по восстановлению объектов.

До переезда в новый регион Алексей Салмин работал замглавы администрации Кузнецка. Олег Мельниченко вручил ему медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область оказывает шефскую помощь Токмакскому и Пологовскому районам Запорожской области.

В июне губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве.

Читайте также
В Камешкирском районе прокуратура проверила исполнение законодательства в ДК после обращения местной жительницы по поводу утери ее трудовой книжки В отношении жителя Городищенского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
В Кузнецком районе столкнулись «ВАЗ-21093» и «Kia Rio», пострадали два человека Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда
В Башмаковском районе столкнулись легковушка и самоходное транспортное средство, пострадал мужчина До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, забравшему чужие деньги из лотка банкомата
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама