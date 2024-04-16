Олег Мельниченко находится с рабочей поездкой в Запорожской области Общество

Пенза, 16 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко находится с рабочей поездкой в Запорожской области.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона посетил город Пологи, где вместе с первым заместителем председателя правительства Пензенской области Виктором Кувайцевым возложил цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны.

Память защитников Родины они почтили минутой молчания.

Виктор Кувайцев, который возглавляет находящуюся в Запорожской области делегацию пензенских специалистов, доложил Олегу Мельниченко о ходе восстановительных работ в Пологах: отремонтировано четыре линии водопровода на улицах Ленина, Ломоносова, Фрунзе и Артема, на очереди — ремонт трех канализационно-насосных станций.

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко также провел рабочую встречу с главой администрации Пологовского муниципального округа Запорожской области Алексеем Салминым, в ходе которой обсуждались дальнейшие планы по восстановлению объектов.

До переезда в новый регион Алексей Салмин работал замглавы администрации Кузнецка. Олег Мельниченко вручил ему медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область оказывает шефскую помощь Токмакскому и Пологовскому районам Запорожской области.

В июне губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве.