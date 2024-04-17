Олег Мельниченко осмотрел в Токмаке объекты, восстановленные пензенскими специалистами Общество

Пенза, 17 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Запорожскую область осмотрел в Токмаке объекты, восстановленные пензенскими специалистами.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, в этом году в Токмаке силами пензенцев будут отремонтированы две артезианские скважины и дворец спорта.

Уже сданы в эксплуатацию школа №6, водопровод на улице Революционной и первый в Токмакском районе многофункциональный центр.

Фото: Pnzreg.ru

В Запорожской области трудятся 30 пензенцев. Постоянно работают специалисты пожарно-спасательного центра, действуют аварийно-восстановительные бригады, в составе которых энергетики, сварщики, сантехники, слесари.

«Даже рискуя собой, наши земляки продолжают налаживать здесь нормальную жизнь. Всего два дня назад завершились спасательные работы после недавнего обстрела укрофашистами мирного Токмака. Разбирали завалы, доставляли в больницы пострадавших людей», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Договорились, что передадим Токмакскому району новый экскаватор вместо сгоревшего, в который попал вражеский дрон со взрывчаткой», — добавил он.

Фото: Pnzreg.ru

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область оказывает шефскую помощь Токмакскому и Пологовскому районам Запорожской области.

В июне 2023 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве.