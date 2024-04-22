В селе Атмис начата реконструкция автодороги от федеральной трассы М5 до библиотечно-досугового центра Общество

Пенза, 22 апреля 2024. PenzaNews. Реконструкция автомобильной дороги по улице Новой в селе Атмис Нижнеломовского района — от федеральной трассы М5 «Урал» до здания библиотечно-досугового центра — начата в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минсельхоза региона.

Фото: Mcx.pnzreg.ru

«Объект будет иметь протяженность 1 км 861 метр, две полосы и тротуары в границах населенного пункта. Ширина проезжей части будет равна 6 метрам», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что работы осуществляет ООО «Пачелмская дорожно-передвижная механизированная колонна», подрядной организацией произведен демонтаж старого покрытия, ведется подготовка песчаной подушки.

«Стоимость реконструкции составляет 132,2 млн. рублей», — указано в сообщении.

В нем отмечается, что средства в размере 88,1 млн. рублей выделены из федерального бюджета.