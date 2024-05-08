В Пензенской области запустили программу подготовки специалистов в рамках пилотного проекта по уходу за пожилыми и инвалидами Общество

Пенза, 8 мая 2024. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области и Минтруд региона запустили обучающую программу для специалистов социальной сферы, задействованных в пилотном проекте по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, который реализуется в Пензе и семи районах — Бековском, Бессоновском, Каменском, Мокшанском, Никольском, Сердобском и Шемышейском. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Курс продолжительностью 36 часов, разработанный пензенским областным медицинским колледжем, [...] включал обучение будущих помощников по уходу и повышение квалификации действующих специалистов», — сказано в тексте.

Читайте также

Мельниченко проинформировал Котякова о ходе работы по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

В нем уточняется, что в рамках первого потока обучение прошли 25 человек — сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения Бессоновского, Мокшанского и Сердобского районов, а также некоммерческой организации «Содействие», по итогам экзамена они получили сертификаты о прохождении программы повышения квалификации «Помощник по уходу».

«В рамках программы специалисты учреждений социального обслуживания изучали вопросы правильного выполнения гигиенических мероприятий, инфекционной безопасности подопечного и ухаживающего, профилактики пролежней, использования специальных косметических средств для ухода и медицинских изделий для реабилитации и адаптации подопечных. Обучающиеся ознакомились с правилами наблюдения за здоровьем подопечных», — поясняется в сообщении.