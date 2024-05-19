Олег Мельниченко предложил создать в Наровчате историко-археологический музей-заповедник Общество

Пенза, 19 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе круглого стола «Мохши: итоги исследования и перспективы развития», состоявшегося в рамках X международной научной конференции, посвященной памяти историка Германа Федорова-Давыдова, предложил создать в Наровчате историко-археологический музей-заповедник.

Фото: Pnzreg.ru

«Город Мохши, который располагался на территории современного Наровчатского района 600 лет назад, был столицей одного из улусов Золотой Орды, и здесь мы имеем достаточно интересный пласт раскопок — остатки домов, мечети, караван-сарая. Как показывают исторические источники, город Мохши был не только экономическим и политическим центром Примокшанья, но и определенным центром духовного притяжения», — сказал глава региона, выступая на заседании круглого стола в минувшую пятницу, 18 мая.

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«Нужно наконец-то делать следующий шаг, о котором мы уже давно говорили, — создавать историко-археологический музей-заповедник. Он может привлечь не только специалистов, но и всех любителей истории и краеведения. Тем более что в этом году мы планируем закончить строительство дороги, которая соединит трассу М5 «Урал» непосредственно с Наровчатом и пойдет через Абашево — родину всем известной абашевской игрушки. Для нас это очень важно, потому что это не только изучение истории, познание нашего прошлого, но это и экономическое развитие территории района и региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, международная научная конференция, посвященная памяти советского и российского историка, археолога, нумизмата-ориенталиста и искусствоведа Германа Федорова-Давыдова, проходит в Пензенской области с 14 по 19 мая.

Участие в форуме принимают около 150 ученых из России, Турции, Венгрии, Монголии, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана и Казахстана.