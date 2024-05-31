Депутат поинтересовался, планируется ли пересмотр решения о присвоении Белозерцеву звания почетного гражданина Пензы Общество

Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы седьмого созыва Владимир Быстряков на 60-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 31 мая, поинтересовался, планируется ли пересмотр решения о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы» бывшему губернатору Ивану Белозерцеву, который получил 12 лет колонии строгого режима по делу о взятках.

Фото: Pgduma.ru

«Это мне вопрос?» — спросил в ответ председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин.

«Наверное, Вам», — сказал депутат.

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«Владимир Валерьевич, Я бы Вам порекомендовал документы наши почитать, где черным по белому написано, что этот вопрос рассматривается только после вступления приговора в законную силу. Информация о том, что данное решение [приговор Измайловского суда Москвы] вступило в законную силу, нет. Как только такое решение будет, безусловно, мы выполним все требования наших нормативных актов», — пояснил Владимир Мутовкин.

В свою очередь Владимир Быстряков вновь попытался выяснить, запланировано ли рассмотрение этого вопроса.

«Как мы можем запланировать, если нет такого решения? Мы же не можем сказать, когда это решение будет. Там подали апелляцию. Как мы можем сказать, когда эта апелляция будет рассмотрена? Но то, что Вы держите вопрос на контроле, правильно», — сказал председатель пензенской гордумы.