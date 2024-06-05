Под Пензой 5-6 июня пройдут учения с имитацией взрывов и стрельбы, будет задействована авиационная техника Общество

Пенза, 5 июня 2024. PenzaNews. Проведение тактико-специального учения «Рельеф-2024» под руководством оперативного штаба в Пензенской области с фактическим задействованием сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, планируется на территории Пензенского района 5 и 6 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«При проведении учения запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также [...] авиационной техники, в том числе беспилотных летательных средств», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в районе Золотаревки и Леонидовки возможно временное ограничение движения транспорта.