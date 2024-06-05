18:55:56 Среда, 5 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой 5-6 июня пройдут учения с имитацией взрывов и стрельбы, будет задействована авиационная техника

09:33 | 05.06.2024 | Общество

Печать

Пенза, 5 июня 2024. PenzaNews. Проведение тактико-специального учения «Рельеф-2024» под руководством оперативного штаба в Пензенской области с фактическим задействованием сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, планируется на территории Пензенского района 5 и 6 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России, поступившем в ИА «PenzaNews».

Под Пензой 5-6 июня пройдут учения с имитацией взрывов и стрельбы, будет задействована авиационная техника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При проведении учения запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также [...] авиационной техники, в том числе беспилотных летательных средств», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в районе Золотаревки и Леонидовки возможно временное ограничение движения транспорта.

Читайте также
В Спасске руководитель МУП «Профкомсервис» привлечен к административной ответственности Житель Пензы осужден за применение насилия в отношении представителя власти
Жительница Камешкирского района перевела на чужие счета около 1,2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях В Пензе возбуждено дело по факту кражи велосипеда у курьера службы доставки
Под Пензой легковушка съехала с дороги в кювет, пострадали два человека В Нижнеломовском районе водитель «Fiat Ducato» насмерть сбил пешехода
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама