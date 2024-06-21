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В приствольные круги у драмтеатра в Пензе высадили зимостойкие кустарники

12:13 | 21.06.2024 | Общество

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Пенза, 21 июня 2024. PenzaNews. Три вида зимостойких кустарников — чубушник гибридный, спирея березолистная и бересклет форчуна — высажены в приствольные круги у пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в рамках пилотного проекта, запущенного муниципалитетом. Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко.

В приствольные круги у драмтеатра в Пензе высадили зимостойкие кустарники

Фото: T.me/basenkoAN

«Горожане, побывавшие сегодня на улице Московской, наверняка заметили преображение приствольных кругов лип, высаженных у пешеходной зоны в районе драматического театра имени Луначарского. Это пилотный проект муниципалитета. Идея обновления этих участков возникла еще во время реконструкции площади Ленина. Разработанный ландшафтными дизайнерами проект озеленения Московской неоднократно обсуждался, дорабатывался. И вот мы заключили контракт с подрядчиком, приступив к его воплощению», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 21 июня.

По словам Александра Басенко, «цель — сделать главную пешеходную улицу города, точку притяжения пензенцев и туристов, еще более красивой и уютной».

«Пока работаем над внешним видом только четырех приствольных кругов. Отступив чуть больше метра от ствола липы по технологии, подрядчик размещает в грунт по 28 саженцев трех различных кустарников. Это чубушник гибридный, спирея березолистная и бересклет форчуна. Ширина каждого кустарника во взрослом состоянии — до 1 метра, высота — от 0,4 метра до полутора. Растения многолетние, обильно цветут и сохраняют декоративный привлекательный внешний вид до зимы. У всех высокая зимосткойкость», — пояснил глава города.

Он добавил, что через несколько месяцев кустарник разрастется и со временем обретет пышность.

«Постригая его дважды в год, зеленому массиву можно будет придавать различный ландшафтный дизайн», — отметил Александр Басенко.

Глава Пензы призвал жителей города «бережно отнестись к новым растениям», «стараться не тревожить, дать обустроиться».

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