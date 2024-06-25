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Мельниченко прокомментировал итоги учений по отражению условной атаки БПЛА

09:18 | 25.06.2024 | Общество

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Пенза, 25 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги учений по отражению условной атаки беспилотных летательных аппаратов, которые состоялись в регионе в минувший понедельник, 24 июня.

Мельниченко прокомментировал итоги учений по отражению условной атаки БПЛА

Фото: Pnzreg.ru

«Учения [...] показали уровень готовности к реагированию на возможное применение противником средств воздушного нападения. По итогам занятий дал руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления конкретные поручения. Детально будем разбирать каждую ситуацию», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил жителей региона, которые в соцсетях сообщали ему о неоперативном SMS-оповещении некоторых мобильных операторов.

Он подчеркнул, что «недопустимо медлить, когда вопрос касается безопасности людей».

«[...] На полигоне возле села Константиновка руководителям организаций, представителям правоохранительных органов и органов власти рассказали о современных беспилотных летательных аппаратах, в том числе FPV-дронах. Состоялись практические занятия с использованием огнестрельного оружия и тренировка по подавлению дронов с использованием средств радиоэлектронной борьбы», — сообщил глава региона.

«Подобные тренировки мы регулярно проводим в разных форматах. Однозначно продолжим и дальше отработку действий по защите населения», — добавил Олег Мельниченко.

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