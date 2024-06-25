Мельниченко прокомментировал итоги учений по отражению условной атаки БПЛА Общество

Пенза, 25 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги учений по отражению условной атаки беспилотных летательных аппаратов, которые состоялись в регионе в минувший понедельник, 24 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«Учения [...] показали уровень готовности к реагированию на возможное применение противником средств воздушного нападения. По итогам занятий дал руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления конкретные поручения. Детально будем разбирать каждую ситуацию», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил жителей региона, которые в соцсетях сообщали ему о неоперативном SMS-оповещении некоторых мобильных операторов.

Он подчеркнул, что «недопустимо медлить, когда вопрос касается безопасности людей».

«[...] На полигоне возле села Константиновка руководителям организаций, представителям правоохранительных органов и органов власти рассказали о современных беспилотных летательных аппаратах, в том числе FPV-дронах. Состоялись практические занятия с использованием огнестрельного оружия и тренировка по подавлению дронов с использованием средств радиоэлектронной борьбы», — сообщил глава региона.

«Подобные тренировки мы регулярно проводим в разных форматах. Однозначно продолжим и дальше отработку действий по защите населения», — добавил Олег Мельниченко.