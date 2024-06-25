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На заседании правительства Пензенской области обсудили реализацию комплекса мероприятий в рамках проекта по стимулированию рождаемости

17:07 | 25.06.2024 | Общество

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Пенза, 25 июня 2024. PenzaNews. Реализация комплекса мероприятий в рамках пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, стала одной из тем заседания правительства Пензенской области.

На заседании правительства Пензенской области обсудили реализацию комплекса мероприятий в рамках проекта по стимулированию рождаемости

Фото: Pnzreg.ru

«После рабочей поездки в Земетчинский и Сердобский районы обсудил сегодня с главами муниципалитетов и руководителями региональных министерств ход пилотного проекта по повышению рождаемости», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 25 июня.

Он отметил, что софинансирование из регионального бюджета существенно выросло, объем выделяемых средств увеличился более чем в два раза, идет развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

«Активно ведется восстановление дорог в Сердобске и Земетчино. Начали с центральных, после чего зайдем в частный сектор. Дал поручение предусмотреть обустройство тротуаров. На центральных улицах появится дополнительное освещение. Продолжаем благоустраивать скверы и парки. Закупили новые автобусы для бесперебойного транспортного сообщения. Строятся и капитально ремонтируются объекты здравоохранения, образования и культуры. Для оказания мер поддержки семьям с детьми откроем семейные МФЦ», — сообщил Олег Мельниченко.

«Жители малых городов и сел должны ощутить качественные изменения. Для меня главный показатель — комфорт и благополучие людей. Ради этого продолжаем работать», — подчеркнул глава региона.

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