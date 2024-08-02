12:33:16 Пятница, 2 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Опубликовано видео полета «Стрижей» над Пензой, снятое из кабины пилота

10:05 | 02.08.2024 | Общество

Печать

Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опубликовал на своих страницах в социальных сетях видео полета авиационной группы «Стрижи» над Пензой 1 августа, снятое из кабины пилота.

Опубликовано видео полета «Стрижей» над Пензой, снятое из кабины пилота

Фото: Pnzreg.ru

«Хочу поделиться с вами уникальными кадрами, снятыми с высоты [...] полета над Пензой авиационной группы Минобороны РФ «Стрижи». Летчики демонстрировали фигуры высшего пилотажа — петлю Нестерова, виражи на полном форсаже, боевой разворот, «бочки» и «роспуск тюльпана», — написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Выступление пилотажной группы стало подарком для участников военно-патриотических сборов «Гвардеец», а также тех, кто пришел на набережную, чтобы поддержать ребят», — добавил он.

Читайте также
Вступил в силу приговор жителю Пензенского района, по вине которого трактор без водителя наехал на мужчину В Заре близится к завершению строительство одного из домов для переселенцев
В Пензе водитель кроссовера сбил ребенка В хирургическом отделении пензенской областной больницы отремонтированы две операционные
В Сосновоборском районе ликвидирован лесной пожар В Бессоновском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама