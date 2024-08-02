Опубликовано видео полета «Стрижей» над Пензой, снятое из кабины пилота Общество

Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опубликовал на своих страницах в социальных сетях видео полета авиационной группы «Стрижи» над Пензой 1 августа, снятое из кабины пилота.

Фото: Pnzreg.ru

«Хочу поделиться с вами уникальными кадрами, снятыми с высоты [...] полета над Пензой авиационной группы Минобороны РФ «Стрижи». Летчики демонстрировали фигуры высшего пилотажа — петлю Нестерова, виражи на полном форсаже, боевой разворот, «бочки» и «роспуск тюльпана», — написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Выступление пилотажной группы стало подарком для участников военно-патриотических сборов «Гвардеец», а также тех, кто пришел на набережную, чтобы поддержать ребят», — добавил он.