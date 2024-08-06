Пензенский губернатор призвал представителей власти и бизнеса поддержать акцию «Собери ребенка в школу» Общество

Пенза, 6 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал представителей власти и бизнеса поддержать благотворительную акцию «Собери ребенка в школу», которая организована в регионе с целью помощи нуждающимся семьям в подготовке к новому учебному году.

Фото: Pnzreg.ru

«Обращаюсь к главам администраций, прошу организовать работу с бизнесом. Это хорошая благотворительная акция. Участие предпринимателей важно, и оно точно будет вознаграждено благодарностью семей», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что члены областного правительства тоже примут участие в акции.

«Каждый должен подготовить в школу минимум одну малообеспеченную семью», — цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

По данным Минтруда Пензенской области, в преддверии нового учебного года в помощи нуждаются 4 тыс. семей, в которых воспитываются более 5,5 тыс. детей школьного возраста. Также в пунктах временного размещения проживают 408 детей, из которых 118 — учащиеся начальной школы.

Акция «Собери ребенка в школу» стартовала 1 августа и продлится до конца месяца.

В Пензе пункт сбора канцелярских принадлежностей, школьной и спортивной формы, обуви, портфелей и иных вещей действует на базе городского комплексного центра срочной социальной помощи населению на 5-м Виноградном проезде.

В 2023 году в ходе благотворительной акции «Собери ребенка в школу» помощь получили более 7 тыс. детей.