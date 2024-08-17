Врач запретил Шпигелю участвовать в заседании по жалобе на приговор более шести часов Общество

Пенза, 17 августа 2024. PenzaNews. Врач запретил экс-сенатору от Пензенской области, бизнесмену Борису Шпигелю участвовать в судебном процессе по апелляции на его приговор дольше шести часов из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщила адвокат Залина Фарниева.

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«Спустя три часа после начала заседания по жалобе на приговор Шпигеля осмотрел доктор. Он дал разрешение продолжать участие, но запретил участвовать в заседании дольше шести часов в сутки», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, у Бориса Шпигеля имеется также справка из СИЗО об ограничении времени участия в заседании по состоянию здоровья.

16 августа в Мосгорсуде началось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бывшему сенатору, бизнесмену Борису Шпигелю по делу о взятках.

Осужденные принимают участие в рассмотрении по видеосвязи.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 января Измайловский суд Москвы огласил приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю и другим фигурантам уголовного дела о взятках.

Иван Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Бывший сенатор, председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель приговорен к 11 годам за дачу взятки в особо крупном размере.

Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю также назначены штрафы в размере более 450 млн. рублей каждому.

Оба лишены госнаград.

Кроме того, Ивану Белозерцеву запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.

Евгения Шпигель — супруга Бориса Шпигеля — признана виновной в даче взятки в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 млн. рублей.

Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков также приговорен к 8,5 годам лишения свободы за дачу особо крупной взятки. Помимо этого, он должен заплатить штраф в размере 60 млн. рублей.

Родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им назначено по 7,5 лет лишения свободы.