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Олег Мельниченко посетил фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций»

09:14 | 25.08.2024 | Общество

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Пенза, 25 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил XIII всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций», который состоялся под Пензой в минувшую субботу, 24 августа.

Олег Мельниченко посетил фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций»

Фото: Pnzreg.ru

«Посетил [...] фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций», который уже в 13-й раз проходит в Пензенском районе, где расположен наш уникальный археологический памятник. Именно археологам принадлежит идея фестиваля, и я очень рад тому, как мысль, родившаяся когда-то у костра, во время отдыха от раскопок, получила такое масштабное воплощение», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Сейчас мы ведем работу по созданию в Золотаревке музея-заповедника. Думаю, лет через пять мы выведем на новый уровень и наш фестиваль, и сам поселок Золотаревка, реализовав огромный туристический потенциал этих мест», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2023 года губернатор Олег Мельниченко заявил, что фестиваль «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций», который в настоящее время имеет статус всероссийского, в перспективе должен стать международным.

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