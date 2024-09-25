В Пензе будет благоустроен участок Олимпийской аллеи напротив «Дизель-Арены» Общество

Пенза, 25 сентября 2024. PenzaNews. Участок Олимпийской аллеи в Пензе напротив спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена», где в настоящее время находится несколько парковочных мест, будет благоустроен. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Речь идет о расширении и модернизации парковочного пространства напротив СЗК «Дизель-Арена». В частности, здесь планируется обновить асфальтобетонное покрытие, нанести разметку, по периметру установить бордюрный камень и дополнительные опоры освещения. Также предусмотрено размещение зарядной станции для электромобилей, рассчитанной на одновременное использование тремя транспортными средствами», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что справа от пункта проката спортивного инвентаря будут установлены скамейки, урны, кафе-павильон с эксплуатируемой крышей и туалетными комнатами, в том числе с кабинкой для маломобильных граждан.

«Рядом оборудуют площадку с резиновым покрытием для занятий уличной гимнастикой. Аналогичная установлена около стелы «Олимпийские кольца». Помимо этого, будут проведены кронирование, санитарная обрезка и снос аварийных деревьев, попавших в зону благоустройства. Взамен них на аллее высадят новые саженцы», — отмечается в сообщении.

Из текста следует, что работы по благоустройству будут проведены за счет средств мебельной компании «УютноДома», строительной группы «Dewell» и кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости».

«Выполнить весь комплекс мероприятий планируется до конца текущего года», — уточняется в нем.