Олег Мельниченко посетил Заречный с рабочим визитом Общество

Заречный, 27 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Заречный в пятницу, 27 сентября.

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Об итогах поездки глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«Посетил сегодня Заречный, чтобы лично оценить изменения, которые происходят в городе. Ведется реконструкция стадиона школы №222, на которую мы выделили из областного бюджета более 32 млн. рублей. Половина дела сделана. Указал главе Заречного Алексею Владимировичу Костину на необходимость строго выдерживать график работ и оказывать подрядчику необходимую помощь», — написал он.

Олег Мельниченко добавил, что осмотрел скейт-парк, построенный при поддержке ПО «Старт» имени М.В. Проценко, и сквер «Юбилейный», благоустроенный в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«Оба общественных пространства уже открыты для посещения. И новый скейт-парк, и приведенный в порядок сквер пользуются у зареченцев большой популярностью. Жду предложений от Заречного на следующий год. Необходимы заявки на проекты, которые мы планируем реализовать», — отметил губернатор.

По словам Олега Мельниченко, он также посетил воинскую часть Росгвардии.

«Пообщался с военнослужащими срочной службы, оценил их бытовые условия, ознакомился с техникой, вооружением и работой групп противодействия БПЛА. Закрытый город под надежной охраной», — подчеркнул он.