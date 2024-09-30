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Олег Мельниченко провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

16:00 | 30.09.2024 | Общество

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Пенза, 30 сентября 2024. PenzaNews. Угроза лесных пожаров стала главной темой заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области, которое провел губернатор Олег Мельниченко в понедельник, 30 сентября.

Олег Мельниченко провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Фото: Pnzreg.ru

Его итоги глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«С 1 июня 2024 года на территории области действует особый противопожарный режим. Чрезвычайных происшествий в этом сезоне удалось избежать. Но в последние несколько дней возникают лесные пожары. Это тревожный знак, нужно принимать меры», — написал он.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что Минлесхоз региона ввел временное ограничение на посещение лесов.

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«Для контроля увеличат частоту совместных рейдов с представителями местного самоуправления, МЧС и правоохранительных органов. Особое внимание нужно уделять дачным товариществам и местам отдыха, расположенным на границе с лесами. Попытки разжечь костры должны пресекаться. Такая беспечность может привести к большой беде», — отметил губернатор.

Он сообщил, что поручил Минсельхозу Пензенской области совместно с МЧС провести рабочие совещания с собственниками сельхозугодий.

«Пал сухой травы строжайше запрещен. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан — до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 90 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн. рублей. Если нарушение приведет к пожару, виновнику грозит уголовная ответственность», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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