В Пензенском районе завершен ремонт моста через реку Ардым Общество

Пенза, 2 октября 2024. PenzaNews. Ремонт моста через реку Ардым в селе Калинино Пензенского района Пензенской области завершен на месяц раньше запланированного срока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«На объекте переустроено сопряжение моста с насыпью. Завершено бетонирование проезжей части с устройством гидроизоляции, а также проведена укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия каждый по 5 см. Выполнено переустройство водоотвода, установлены лестничные сходы. Заасфальтированы тротуары. Укреплены конусы искусственного сооружения, которые находились в ненормативном состоянии, что могло привести к негативным последствиям при паводке. Установлены барьерные и перильные ограждения, а также нанесена разметка», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что на ремонтные работы, которые выполнялись в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», потрачено примерно 15 млн. рублей.

«Длина мостового сооружения — 50,4 метра, ширина проезжей части, состоящей из двух полос движения, — 7 метров», — уточняется в тексте.

В сообщении напоминается, что движение по мосту было открыто 16 сентября.