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Олег Мельниченко предложил увеличить размер премий для талантливой молодежи Пензенской области

09:00 | 16.10.2024 | Общество

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Пенза, 16 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил увеличить размер премий для талантливой молодежи и предусмотреть необходимые денежные средства при формировании бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Олег Мельниченко предложил увеличить размер премий для талантливой молодежи Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Как доложил начальник управления молодежной политики правительства Пензенской области Илья Ковалев, в рамках поддержки талантливой молодежи ежегодно осуществляются выплаты премиальных победителям приоритетных региональных конкурсов.

«Планируем увеличение этой суммы с 15 тыс. до 40 тыс. рублей», — сказал он в ходе заседания облправительства, состоявшегося в минувший вторник, 15 октября.

В свою очередь Олег Мельниченко выразил мнение, что размер премии необходимо увеличить до 50 тыс. рублей.

«Мы же только верстаем бюджет на следующий год, поэтому предлагаю сумму премии поднять до 50 тыс. Нужно предусмотреть средства в бюджете Пензенской области на 2025, 2026, 2027 годы», — цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

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