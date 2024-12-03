Олег Мельниченко поздравил юристов с профессиональным праздником Общество

Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил представителей юридического сообщества региона с профессиональным праздником.

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«В этот торжественный день мы чествуем юристов разных сфер деятельности — правоведов и судей, нотариусов и адвокатов, юрисконсультов, работников других юридических специальностей. Замечательно, что вы не только досконально разбираетесь в тонкостях юриспруденции, но и надежно отстаиваете интересы государства, общества, бизнеса, всех граждан России. Во многом от вашей плодотворной и эффективной деятельности зависят справедливость, безопасность, социальная стабильность и уверенность людей в завтрашнем дне», — отметил глава региона.

«Убежден, что и в дальнейшем ваши активная гражданская позиция, обширные знания и компетентность, честное исполнение служебного долга, неукоснительное соблюдение положений закона будут служить залогом обеспечения верховенства права», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал юристам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.