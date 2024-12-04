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Олег Мельниченко призвал установить виновных в аварии, которая вызвала массовое отключение водоснабжения в Пензе

12:30 | 04.12.2024 | Общество

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Пенза, 4 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал установить виновных в аварии, которая вызвала массовое отключение холодного и горячего водоснабжения в Пензе.

Олег Мельниченко призвал установить виновных в аварии, которая вызвала массовое отключение водоснабжения в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций детально рассмотрели вчерашнее происшествие, в результате которого почти треть Пензы осталась без холодного водоснабжения, без горячего — более ста многоквартирных домов, а также несколько домов — без подачи отопления. Отключения были связаны с аварией, вызванной ремонтными работами на электросетях, которые вела Пензенская дистанция электроснабжения территориального управления Куйбышевской железной дороги. Скачок напряжения спровоцировал гидроудар на площадке очистных сооружений «Подгорная». Последствия специалисты ЖКХ и аварийные бригады «Горводоканала» устраняли несколько часов. Как руководитель субъекта федерации обращаюсь к прокуратуре Пензенской области и транспортной прокуратуре. Необходимо провести полный комплекс проверочных мероприятий для установления виновных в случившемся», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 4 декабря.

Олег Мельниченко напомнил, что из-за ЧП в Пензе вводился режим повышенной готовности.

«Если причина произошедшего в халатности и непрофессионализме конкретных лиц, они должны нести за это ответственность вплоть до уголовной», — подчеркнул губернатор.

«Также поручил просчитать размер причиненного аварией ущерба», — добавил он.

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