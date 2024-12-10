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Восстановить дорожное покрытие на улице Суворова в Пензе после коммунальной аварии планируется до конца дня

12:00 | 10.12.2024 | Общество

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Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. Работы по восстановлению дорожного покрытия на улице Суворова в Пензе после ликвидации коммунальной аварии на сетях водоснабжения планируется завершить до конца дня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Восстановить дорожное покрытие на улице Суворова в Пензе после коммунальной аварии планируется до конца дня

Фото: Penza-gorod.ru

«Вечером 8 декабря на пересечении улиц Суворова и Плеханова произошла авария на сетях холодного водоснабжения по линии ООО «Горводоканал», 9 декабря в 16.00 ресурсоснабжающая компания сообщила о завершении мероприятий по установке нового участка трубы. Для восстановления нарушенного благоустройства в качестве подрядной организации было привлечено муниципальное бюджетное учреждение «Пензавтодор», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что специалисты учреждения в ближайшее время приступят к укладке асфальта.

«Работы планируется завершить до конца дня, после чего движение будет открыто в полном объеме. В настоящее время движение транспорта по улице Суворова возобновлено. В сторону улицы Кулакова оно осуществляется по одной полосе, в сторону улицы Плеханова — по двум», — указано в сообщении.

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