Восстановить дорожное покрытие на улице Суворова в Пензе после коммунальной аварии планируется до конца дня Общество

Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. Работы по восстановлению дорожного покрытия на улице Суворова в Пензе после ликвидации коммунальной аварии на сетях водоснабжения планируется завершить до конца дня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«Вечером 8 декабря на пересечении улиц Суворова и Плеханова произошла авария на сетях холодного водоснабжения по линии ООО «Горводоканал», 9 декабря в 16.00 ресурсоснабжающая компания сообщила о завершении мероприятий по установке нового участка трубы. Для восстановления нарушенного благоустройства в качестве подрядной организации было привлечено муниципальное бюджетное учреждение «Пензавтодор», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что специалисты учреждения в ближайшее время приступят к укладке асфальта.

«Работы планируется завершить до конца дня, после чего движение будет открыто в полном объеме. В настоящее время движение транспорта по улице Суворова возобновлено. В сторону улицы Кулакова оно осуществляется по одной полосе, в сторону улицы Плеханова — по двум», — указано в сообщении.