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Пензенский губернатор и гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» обсудили развитие туристической инфраструктуры в регионе

13:45 | 12.12.2024 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов обсудили развитие туристической инфраструктуры в регионе.

Пензенский губернатор и гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» обсудили развитие туристической инфраструктуры в регионе

Фото: Pnzreg.ru

«Обсудили с генеральным директором «Корпорации Туризм.РФ» Сергеем Алексеевичем Сухановым дальнейшее сотрудничество по развитию туристической инфраструктуры. Пензенская область стала одним из первых регионов РФ, подписавших в 2022 году соглашение с корпорацией. Подписание проходило в Москве в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Николаевича Чернышенко», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 12 декабря.

Он отметил, что туристический поток в Пензенскую область растет.

«Если в 2022 году он насчитывал порядка 294 тыс. человек, то в 2023 году — уже 353 тыс., а за январь-октябрь 2024 года — более 368 тыс. человек», — уточнил Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что регион нуждается в новых объектах инфраструктуры.

«Поблагодарил Сергея Алексеевича за поддержку нашего проекта по созданию «туристической дороги» между селами Абашево и Паны, соединившей Спасский и Наровчатский районы области. В сентябре мы открыли там движение. Дорога протяженностью около 9 км построена в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — написал Олег Мельниченко.

«Сергей Алексеевич отметил высокий туристический и культурный потенциал Пензенской области, а также динамику развития региона. Будем работать дальше», — добавил он.

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