Олег Мельниченко посетил четыре района Пензенской области Общество

Пенза, 16 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Сердобский, Бековский, Тамалинский и Белинский районы в минувшую среду, 15 января.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездок глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В Сердобске [...] вручил ключи от квартир в новостройке, которую мы возвели благодаря пилотному проекту по улучшению качества жизни и повышению рождаемости. Как и обещал, все 8 квартир передали работникам центральной районной больницы. Создаем достойные условия, чтобы специалисты оставались жить и работать в глубинке. Церемонию передачи ключей провели в недавно отремонтированном сердобском районном доме культуры. Там теперь полноценный зрительный зал — появилось звуковое и световое оборудование, экран для сцены, кресла. [...] Там же, в Сердобске, к открытию в феврале готовят пристрой здания дома-интерната, который мы реконструировали по нацпроекту «Демография», — написал Олег Мельниченко.

Он сообщил, что в Бековском районе ознакомился с производственными мощностями двух предприятий — «Пензенские кленоварни» и «Бековский сахарный завод».

«Относительно последнего — поручил Минграду помочь с подготовкой документов на строительство нужного нашему региону склада бестарного хранения», — проинформировал губернатор.

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По его словам, в ходе визита в Тамалу «поручил областному Минтруду и районной администрации оперативно решить вопрос с выплатой людям компенсаций за аренду жилья на время капремонта их двухэтажного дома».

«В досуговом центре Белинского района отремонтировали кровлю зимнего фойе, зрительный зал и центральное фойе, а в школе села Студенка — спортивный зал. Занятия начнутся со следующей недели. Считаю, что районная администрация должна принести извинения жителям из-за затягивания сроков ремонта объекта», — написал глава региона.

Олег Мельниченко сообщил также, что рабочие совещания, которые состоялись в Бековском, Тамалинском и Белинском районах, были посвящены реализации новых национальных проектов.

«Поручил главам муниципальных образований в течение месяца представить список объектов, планируемых к модернизации в пятилетней перспективе. В приоритете — обновление сетей водоснабжения, ремонт дорог в райцентрах, капитальный ремонт школ и детских садов, учреждений культуры. Наша совместная задача — максимально улучшить жизнь людей в опорных населенных пунктах. Райцентр — это тот якорь, который останавливает отток людей из глубинки. Важно создать жителям условия не хуже, чем в областном центре, выстроив эту работу с учетом новых позиций, новых возможностей и новых ресурсов», — подчеркнул губернатор.