Олег Мельниченко посетил Пачелмский район Общество

Пенза, 23 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Пачелмский район в минувшую среду, 22 января.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В Пачелмском районе посетил КФХ, которому в последние три года оказывали господдержку, ставшую хорошим импульсом для развития. Сегодня в хозяйстве более 400 коров, собственное производство кормов, молочный завод. Мы продолжим поддерживать сельхозпроизводителей. Результаты достигнуты весомые. По итогам 2024 года Пензенская область стала лидером среди российских регионов по надою молока на одну корову», — написал Олег Мельниченко.

Он сообщил, что в Пачелме провел рабочее совещание по вопросам предстоящего капитального ремонта школы №1.

Фото: Pnzreg.ru

«Начать планируем 1 марта, закончить — к началу нового учебного года. Нацелил жестко контролировать сроки и качество работ. В ближайшей перспективе приведем в порядок фактически все ключевые учебные заведения Пачелмы. В 2026 году займемся детским садом, в 2027-м — школой №2», — проинформировал губернатор.

Кроме того, в ходе визита в Пачелму Олег Мельниченко посетил общежитие казачьего кадетского корпуса, которое, как и здание учебного заведения, было капитально отремонтировано в 2024 году, а также новую модульную столовую.

Фото: Pnzreg.ru

«Кадеты говорят, что еда как домашняя — салат из капусты, тефтели с гречкой, компот. Поужинал вместе с ребятами, подтверждаю — так и есть», — написал глава региона.

«Пожелал им хорошо учиться, осваиваться в общежитии и учебном корпусе. Имена кадетов должны звучать гордо. В этом году проведем также благоустройство территории образовательного учреждения», — добавил он.