Дорогу на улице Новоселов в Пензе планируется реконструировать в 2026-2027 годах — Олег Денисов Общество

Пенза, 7 февраля 2025. PenzaNews. Реконструкцию дороги на улице Новоселов в Пензе планируется провести в 2026-2027 годах. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: Penza-gorod.ru

«Заря растет и развивается, становится комфортнее для жизни. Сюда переезжают все больше пензенцев. Стоит задача повысить транспортную доступность микрорайона. Для этого необходима реконструкция дороги по улице Новоселов, которую планируем провести в 2026-2027 годах», — сказал он в ходе выездного совещания, которое состоялось в микрорайоне Заря в минувший четверг, 6 февраля.

Олег Денисов поручил представителям городского управления капитального строительства актуализировать имеющуюся проектно-сметную документацию.

«Комплексное развитие микрорайона продолжим. При этом обязательно учтем мнение местных жителей, у которых, безусловно, есть свое видение будущего облика микрорайона», — цитирует главу Пензы пресс-служба мэрии.