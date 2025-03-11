15:52:26 Вторник, 11 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 13 марта пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

10:05 | 11.03.2025 | Общество

Печать

Пенза, 11 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса» на дорогах Пензенской области в предстоящий четверг, 13 марта.

В Пензенской области 13 марта пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории Пензенской области сотрудниками Госавтоинспекции будет проведено профилактическое мероприятие «Встречная полоса», цель которого заключается в снижении дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 7,5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Читайте также
Житель Пензенского района после общения с «сотрудником сотового оператора» лишился 380 тыс. рублей Под Пензой столкнулись «Renault Duster» и «BMW X5», один из водителей госпитализирован
В Бессоновском районе женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Пензе водитель «Renault Logan» сбил мужчину
В Пензе росгвардейцы задержали пьяную женщину, которая устроила скандал с посетителями бара В Колышлейском районе полицейские задержали мужчину, похитившего у бывшей сожительницы мотоблок
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама