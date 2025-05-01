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В Пензе состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести»

13:30 | 01.05.2025 | Общество

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Пенза, 1 мая 2025. PenzaNews. Церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести» состоялась в Пензе в Праздник весны и труда, который отмечается 1 мая.

В Пензе состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести»

Фото: Pgduma.ru

Отдать дань уважения пензенцам, которые в годы Великой Отечественной войны ковали Победу в тылу, а в послевоенное время восстанавливали народное хозяйство, пришли представители власти, общественных организаций, трудовых коллективов, а также ветераны, учащиеся кадетских классов, студенты и школьники.

В память о земляках, совершивших трудовой подвиг, была объявлена минута молчания.

После этого собравшиеся возложили к стеле цветы, сообщается на сайте пензенской гордумы.

Фото: Pgduma.ru

Почетное звание «Город трудовой доблести» Пензе было присвоено в мае 2021 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

В декабре того же года в парке, посвященном 40-летию Победы, была открыта памятная стела. Монумент представляет собой композицию из 16-метрового обелиска, на котором выгравирован снимок, сделанный в мае 1945 года на ступенях Рейхстага рядом с надписью «А мы из Пензы», и восьми пилонов, символизирующих предприятия, которые внесли значительный вклад в общую Победу.

На стеле также размещено изображение врачей одного из эвакуационных госпиталей и текст указа президента РФ о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести».

В феврале 2022 года с целью увековечения трудового подвига жителей Пензы, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, Законодательным собранием Пензенской области был принят закон «Об установлении Дня трудовой доблести города Пензы».


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