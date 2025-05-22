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Олег Мельниченко потребовал выдерживать сроки благоустройства общественных пространств в Пензе

13:02 | 22.05.2025 | Общество

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Пенза, 22 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал выдерживать сроки благоустройства общественных пространств в Пензе.

Олег Мельниченко потребовал выдерживать сроки благоустройства общественных пространств в Пензе

Фото: T.me/omelnichenko

«На заседании правительства Пензенской области потребовал четко выдерживать сроки каждого этапа работ по благоустройству общественных пространств Пензы. Особого внимания требуют любимые многими горожанами парки и скверы», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 22 мая.

В качестве примера он привел центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского.

«В 2025 году запланирован третий этап благоустройства ЦПКиО имени Белинского — обновление облика основных аллей, в 2026-м — ремонт исторического ограждения и входной группы с улицы Лермонтова. На следующий год вопрос с приведением в порядок главного парка Пензы должен быть закрыт», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что также в 2025 и 2026 годах поэтапно будет облагорожен сквер «Семейный».

«Мэрии поставлена задача провести работы первого этапа максимально качественно и оперативно, чтобы в сентябре семьи с детьми уже могли гулять в обновленном сквере», — сообщил он.

Кроме того, Олег Мельниченко напомнил, что ко Дню России и Дню города в сквере Воинской доблести в центре Пензы появится памятный знак участникам СВО.

«Основой композиции стал символ Z и образ Георгия Победоносца. Монумент уже изготовлен, сейчас в сквере идет организация освещения и обустройство клумб», — пояснил губернатор.


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