Олег Мельниченко пожелал новых побед участникам международной олимпиады курсантов Общество

Пенза, 25 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пожелал новых побед участникам IX международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования.

Фото: Pnzreg.ru

«Убежден, что каждый из участников олимпиады преодолел себя, установив свой личный рекорд. Команды продемонстрировали сплоченность, мастерство и стремление к победе», — сказал он в ходе церемонии закрытия, состоявшейся в ЦКР «Дом офицеров» в Пензе в минувшую субботу, 24 мая.

Глава региона назвал символичным то, что закрытие олимпиады проходит в День славянской письменности и культуры.

«Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции защищают традиционные ценности, в том числе православную веру, нашу культуру, право людей говорить и творить на русском языке. Наше дело правое, поэтому мы победим», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Поздравляю победителей и участников соревнований с достойными результатами! Желаю крепкого здоровья, сил и свершений для новых побед!» — сказал губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала А.В. Хрулева в рамках олимпиады принимал соревнования по военно-профессиональной подготовке. В них приняли участие представители 30 военных вузов России и пяти иностранных государств.

Победителями стали мужская команда Пензенского артиллерийского инженерного института и женская команда Военного университета Минобороны России.