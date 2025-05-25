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Олег Мельниченко пожелал новых побед участникам международной олимпиады курсантов

11:00 | 25.05.2025 | Общество

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Пенза, 25 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пожелал новых побед участникам IX международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования.

Олег Мельниченко пожелал новых побед участникам международной олимпиады курсантов

Фото: Pnzreg.ru

«Убежден, что каждый из участников олимпиады преодолел себя, установив свой личный рекорд. Команды продемонстрировали сплоченность, мастерство и стремление к победе», — сказал он в ходе церемонии закрытия, состоявшейся в ЦКР «Дом офицеров» в Пензе в минувшую субботу, 24 мая.

Глава региона назвал символичным то, что закрытие олимпиады проходит в День славянской письменности и культуры.

«Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции защищают традиционные ценности, в том числе православную веру, нашу культуру, право людей говорить и творить на русском языке. Наше дело правое, поэтому мы победим», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Поздравляю победителей и участников соревнований с достойными результатами! Желаю крепкого здоровья, сил и свершений для новых побед!» — сказал губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала А.В. Хрулева в рамках олимпиады принимал соревнования по военно-профессиональной подготовке. В них приняли участие представители 30 военных вузов России и пяти иностранных государств.

Победителями стали мужская команда Пензенского артиллерийского инженерного института и женская команда Военного университета Минобороны России.


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