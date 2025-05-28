В Иссинском и Лунинском районах 29-30 мая пройдут учения с имитацией взрывов и стрельбы, будет задействована авиационная техника Общество

Пенза, 28 мая 2025. PenzaNews. Проведение антитеррористических учений под руководством оперативного штаба в Пензенской области с фактическим задействованием сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, планируется на территории Иссинского и Лунинского районов 29 и 30 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также [...] авиационной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в пятницу, 30 мая, на территории села Ломовка Лунинского района планируется кратковременное перекрытие движения по автодороге 58К-168.

«В этой связи просим граждан выбирать альтернативные пути передвижения», — говорится в сообщении.