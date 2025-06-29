Пензенская область примет всероссийский сельский Сабантуй в 2026 году Общество

Пенза, 29 июня 2025. PenzaNews. XVI всероссийский сельский Сабантуй пройдет в 2026 году в Пензенской области — в селе Малый Труев Кузнецкого района.

Фото: Pnzreg.ru

В минувшую субботу, 28 июня, в Вятских Полянах, где проходил XV всероссийский сельский Сабантуй, губернатор Кировской области Александр Соколов вручил главе Пензенской области Олегу Мельниченко переходящий символ праздника — статуэтку крылатого коня Тулпар Ата.

«Я очень горд, что Пензенской области доверено провести этот праздник труда, праздник людей-тружеников, которые растят хлеб, поднимают нашу экономику, обеспечивают продовольственную безопасность страны. Это одна из основных задач, поставленных нам президентом», — отметил Олег Мельниченко.

Пензенская область уже принимала всероссийский сельский Сабантуй в 2017 году. Тогда праздник проходил в селе Средняя Елюзань. Его посетили более 30 тыс. человек из 35 регионов, сообщает пресс-служба областного правительства.