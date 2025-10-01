11:56:30 Среда, 1 октября
Олег Мельниченко встретился с участниками кадрового проекта «Герои Пензенского края»

09:05 | 01.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 1 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко провел встречу с участниками регионального кадрового проекта «Герои Пензенского края» в областном правительстве в минувший вторник, 30 сентября.

Олег Мельниченко встретился с участниками кадрового проекта «Герои Пензенского края»

Фото: Pnzreg.ru

В ней также приняли участие члены правительства, главы районов, министерств и ведомств, которым как наставникам поручено проведение стажировки ветеранов СВО в органах власти.

«Государственный механизм — вещь достаточно сложная. Одна из самых важных и сложных задач в государственном и муниципальном управлении — это организовать контакт с людьми, понимать, что волнует граждан. От того, насколько правильно наладите обратную связь и будете корректировать свои действия, зависит успешность вашей работы», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к собравшимся.

Второй составляющей успешной деятельности он назвал способность руководителя собрать команду, четко и грамотно выполняющую поставленные задачи.

Фото: Pnzreg.ru

В продолжение встречи губернатор поинтересовался у присутствующих впечатлениями от программы профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление в регионе. Пензенская область», которая рассчитана на год и включает в себя лекции и задания от преподавателей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Слушатели отметили грамотно составленное расписание, а также доступную и интересную подачу материала.

Олег Мельниченко акцентировал внимание на том, что после прохождения обучения и стажировки у каждого есть возможность проявить себя.

«Считаю главным, чтобы участники нашего проекта смогли полностью реализовать себя в избранном направлении работы, стать грамотными руководителями и сформировать вокруг себя команду, работающую на благо Пензенской области», — цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.


