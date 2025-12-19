В Пензенской области приняли закон о запрете продажи вейпов с 1 сентября 2026 года Общество

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Региональный закон «Об установлении на территории Пензенской области дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан», предусматривающий введение запрета на розничную продажу вейпов, принят в ходе 33-й очередной сессии Законодательного собрания в пятницу, 19 декабря.

«На территории Пензенской области не допускается розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, безникотиновой жидкости, бестабачной смеси для нагревания, электронными или иными приборами, которые используются для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в том числе электронными системами доставки никотина и устройствами для нагревания табака, а также их составными частями и элементами (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации)», — говорится в законе.

В нем добавляется, что за нарушение положений закона предусмотрена ответственность в соответствии с кодексом Пензенской области об административных правонарушениях.

«Настоящий закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года», — уточняется в тексте.