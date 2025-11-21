Олег Мельниченко поручил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов и курительных смесей на территории Пензенской области Общество

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов и курительных смесей на территории региона.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании правительства Пензенской области предложил совместно с прокуратурой выступить с инициативой о полном запрете на территории нашего региона продажи вейпов и курительных смесей, а также введении за их продажу административной ответственности. Считаю это важным и принципиальным моментом, поскольку речь идет о защите здоровья нашей молодежи», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 21 ноября.

Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что будет справедливо строго спрашивать за нарушения.

«Штрафные санкции предполагаются максимально допустимыми в тех пределах, что обозначены федеральным законодательством. Прокуратура Пензенской области нас поддерживает. Поручил оперативно подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение на декабрьскую сессию Законодательного собрания Пензенской области», — проинформировал глава региона.

По его словам, планируется, что запрет вступит в силу с 1 января 2026 года.

«Озвучил инициативу на сегодняшней сессии. Поддержку высказали представители всех фракций Законодательного собрания Пензенской области», — отметил губернатор.