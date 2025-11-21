16:05:23 Пятница, 21 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поручил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов и курительных смесей на территории Пензенской области

13:03 | 21.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов и курительных смесей на территории региона.

Олег Мельниченко поручил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов и курительных смесей на территории Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании правительства Пензенской области предложил совместно с прокуратурой выступить с инициативой о полном запрете на территории нашего региона продажи вейпов и курительных смесей, а также введении за их продажу административной ответственности. Считаю это важным и принципиальным моментом, поскольку речь идет о защите здоровья нашей молодежи», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 21 ноября.

Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что будет справедливо строго спрашивать за нарушения.

«Штрафные санкции предполагаются максимально допустимыми в тех пределах, что обозначены федеральным законодательством. Прокуратура Пензенской области нас поддерживает. Поручил оперативно подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение на декабрьскую сессию Законодательного собрания Пензенской области», — проинформировал глава региона.

По его словам, планируется, что запрет вступит в силу с 1 января 2026 года.

«Озвучил инициативу на сегодняшней сессии. Поддержку высказали представители всех фракций Законодательного собрания Пензенской области», — отметил губернатор.


Читайте также
В Кузнецке возбуждено дело против водителя, предъявившего поддельные права В Сердобске при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина
В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Телефонные мошенники выманили у жителя Камешкирского района более 460 тыс. рублей Житель Колышлейского района, повторно попавшийся пьяным за рулем, получил 300 часов обязательных работ и лишился мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама