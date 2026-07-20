06:17:37 Вторник, 21 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Серия книг о военной истории пензенского края будет издана под эгидой РВИО

18:05 | 20.07.2026 | Общество

Печать

Пенза, 20 июля 2026. PenzaNews. Серия книг об участии жителей пензенского края в войнах, начиная с Золотаревского сражения и заканчивая специальной военной операцией, будет издана в регионе под эгидой Российского военно-исторического общества. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте РВИО.

Серия книг о военной истории пензенского края будет издана под эгидой РВИО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Военно-исторический цикл из 15 книг охватит восемь столетий — XIII-XXI века. [...] Проект инициирован губернатором, председателем регионального отделения РВИО в Пензенской области, доктором исторических наук Олегом Мельниченко», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в создании книг участвуют 19 пензенских историков и краеведов.

«Издание запланировано на 2027-2029 годы», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что эта серия дополнит ранее вышедшие академические издания — «Историю Пензенского края» в трех томах и «Историю города Пензы» в двух томах.


Читайте также
В Земетчинском районе водитель грузовика сбил пешехода Жительница Белинского района лишилась 400 тыс. рублей после звонка с предложением проверить приборы учета воды
На площадке для подготовки к сдаче норм ГТО на Олимпийской аллее в Пензе начат монтаж оборудования Олег Денисов поручил к следующей неделе нанести дорожную разметку на улице 8 Марта в Пензе
Вопрос об избрании председателя гордумы Пензы рассмотрят на сессии 17 июля В Минобразования прокомментировали обрушение несущих конструкций пристроя к зданию нижнеломовского многопрофильного техникума
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама