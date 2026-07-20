Серия книг о военной истории пензенского края будет издана под эгидой РВИО Общество

Пенза, 20 июля 2026. PenzaNews. Серия книг об участии жителей пензенского края в войнах, начиная с Золотаревского сражения и заканчивая специальной военной операцией, будет издана в регионе под эгидой Российского военно-исторического общества. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте РВИО.

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«Военно-исторический цикл из 15 книг охватит восемь столетий — XIII-XXI века. [...] Проект инициирован губернатором, председателем регионального отделения РВИО в Пензенской области, доктором исторических наук Олегом Мельниченко», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в создании книг участвуют 19 пензенских историков и краеведов.

«Издание запланировано на 2027-2029 годы», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что эта серия дополнит ранее вышедшие академические издания — «Историю Пензенского края» в трех томах и «Историю города Пензы» в двух томах.