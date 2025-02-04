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В правительстве региона прошла презентация книг, посвященных истории Пензенской области

15:47 | 04.02.2025 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Презентация книг, посвященных истории региона, прошла в облправительстве в день 86-летия со дня образования Пензенской области.

В правительстве региона прошла презентация книг, посвященных истории Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Дата некруглая, но важная, она позволяет осмыслить пройденное время с точки зрения достижений нашего региона. Важным достижением смело можно назвать то, что мы впервые написали полноценную историю региона, которая охватывает период с древнейших времен до наших дней. Издали за достаточно небольшой период времени «Историю Пензенского края» в трех томах и «Историю города Пензы» в двух томах. Это итог 4-летней работы», — сказал губернатор Олег Мельниченко, обращаясь к присутствующим.

Он добавил, что еще одно издание — «Средневековые сокровища Пензенского края» — обобщает информацию о находках, сделанных при исследовании средневековых памятников региона.

«Книгу подготовил Институт регионального развития, она издана на трех языках — русском, китайском и английском. В ходе нашего визита в Китай она была презентована нашим китайским партнерам и вручена в качестве памятного подарка», — отметил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто работал над подготовкой этих изданий.

«Я горд тем, что мы смогли реализовать наши проекты. Пензенские ученые и люди, увлеченные историей края, выполнили поистине титаническую работу», — подчеркнул губернатор.

По информации пресс-службы регионального правительства, работа над созданием «Истории Пензенского края» была начата весной 2021 года. Тома выходили в 2022, 2023 и 2024 годах, каждый тиражом 1 тыс. экземпляров. В настоящее время доступна электронная версия издания.

Параллельно была начата подготовка «Истории Пензы», два тома которой изданы в 2024 году.

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