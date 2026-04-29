Олег Мельниченко избран председателем реготделения РВИО в Пензенской области

20:22 | 29.04.2026 | Общество

Пенза, 29 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который имеет ученую степень доктора исторических наук, избран председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества в Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

В общем собрании регионального отделения, состоявшемся в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в среду, 29 апреля, принял участие заместитель председателя РВИО, замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко.

Он сообщил, что президиум Центрального совета РВИО по рекомендации председателя общества утвердил кандидатуру Олега Мельниченко для последующего избрания на должность руководителя регионального отделения.

Голосование было открытым. Кандидатура Олега Мельниченко была поддержана единогласно.

Он поблагодарил за оказанное ему доверие и проинформировал о ближайших перспективах работы реготделения Российского военно-исторического общества в Пензенской области, сообщает пресс-служба облправительства.


