В Пензе победителей шахматного турнира «Рождественские встречи» назовут 8 января Спорт

Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Церемония награждение победителей детского шахматного турнира «Рождественские встречи – 2017» состоится в Пензе в предстоящее воскресенье, 8 января.

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Состязания стартовали на базе филиала СДЮСШОР №7 на улице Рахманинова в минувший понедельник, 2 января.

Их участниками стали дети в возрасте от 5 до 17 лет, которые играют по швейцарской системе в четырех группах.

В группу «А» вошли спортсмены, имеющие детский региональный рейтинг 1350 и выше, «В» — 1100–1349, «C» — 1000–1099 и не попадающие в группу «D».

В группу «D» включены шахматисты 2009 года рождения и младше, имеющие детский региональный рейтинг 1000–1050, сообщается на сайте горспорткомитета.